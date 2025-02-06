Ракета "Союз-2.1в" запущена последний раз в истории

Запуск ракеты "Союз-2.1в", который прошел с космодрома Плесецк, был последним в истории этой модели.

"Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется", - сказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

5 февраля на космодроме Плесецк произведён запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в". С космодрома "Плесецк" (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами.