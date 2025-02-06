Установлен возможный пособник убийства главы Федерации бокса ДНР

Установлен предполагаемый пособник взрыва в московском ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона "АрБат" Армен Саркисян.

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Другие подробности источник не привел.

По одной из версий, за Саркисяном могли следить неизвестные. Эти люди якобы сняли квартиру в ЖК "Алые Паруса", чтобы не привлекать к себе внимание во время наблюдения. Mash сообщал, что проверяют всех жильцов, особенно арендаторов. Известно, что в элитном доме, где проживают многие знаменитости, – пропускная система и хорошая охрана.

Напомним, Саркисян в результате покушения умер в реанимации, не приходя в сознание. Столичный депздрав сообщал, что один человек погиб на месте взрыва, четверо пострадали.