Аккаунты Telegram россиян начали воровать через подключение к Wi-Fi

В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi. Как сообщает ТАСС, мошенники "создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные". В частности, такое произошло в московском аэропорту Шереметьево, рассказали в управлении по борьбе с кибепреступлениями ведомства. Там работала точка доступа с названием SVO_Free.

"Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте", - сказали в ведомстве.

После подключения к такой сети пользователю нужно авторизоваться. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по СМС.



"Однако в случае с мошенниками, вместо стандартной процедуры, предлагается авторизоваться через Telegram", - говорится в сообщении.

Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте. Таким образом преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы.

В Шереметьево призвали пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.

Накануне в Центробанке заявили, что мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв. По сценарию новой схемы, люди сами создают эти образы у себя на смартфонах.

Мошенники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги кто-то пытается похитить. Чтобы "обезопасить свои средства", звонящие убеждают срочно установить на телефоне приложение якобы Центрального банка. Варианты названий этого приложения могут быть разными. Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом "авторизации в приложении регулятора".