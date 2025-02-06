06 Февраля 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили повысить зарплаты работникам "скорой"

В Госдуме предлагают повысить зарплаты работникам скорой помощи.

Соответствующую инициативу в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина направил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. В документе сказано, что в России сохраняется серьезный дефицит медицинских кадров, и ситуация продолжает ухудшаться. По словам депутата, особенно тревожны массовые увольнения в службе скорой помощи, а также закрытие в регионах отделений и станций "скорой".

Миронов указал, что существует несправедливость в доплатах некоторым специалистам, например, медсестры в сельской местности получают доплату в 30 тыс. руб. к зарплате, фельдшер скорой помощи — 7 тыс., а фельдшер, который работает в диспетчерской и распределяет вызовы, — 4,5 тыс.

В письме в адрес премьер-министра говорится, что необходимо предпринять первоочередные меры для улучшения организации работы службы скорой медицинской помощи: увеличение оплаты труда медработников, в том числе в части исправления дисбалансов в размерах дополнительных выплат и выравнивание оплаты труда по регионам; наделение медработников правовым или социальным статусом, предусматривающим особые условия уголовно-правовой защиты; развитие в сельских населенных пунктах сети стационарных отделений скорой медицинской помощи, что повысит мобильность медицинской помощи, а значит, доступность неотложной и экстренной помощи.

"К сожалению, в последние годы скорая помощь сама оказалась в положении, когда ее надо спасать. Зарплаты низкие, техника ломается, работники увольняются, а подстанции закрывают", — подчеркнул Миронов, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в России не хватает медиков. По его словам, главная проблема с кадрами заключается в первичном звене здравоохранения. Многое зависит и от организации здравоохранения в регионах РФ. Задача местных властей – распределить нагрузку.

Теги: скорая помощь, медицина, здравоохранение, Госдума


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