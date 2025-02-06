06 Февраля 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В России разработали ГОСТы для умного дома

Умный многоквартирный дом (МКД) должен быть оснащен датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа, приборами учета воды, газа и электроэнергии, а также системой ресурсосбережения, которая, например, при повышении температуры наружного воздуха будет "приглушать" радиаторы отопления и наоборот.

Кроме того, предусмотрены и домофоны. Это следует из пакета ГОСТов для умного дома: "Архитектура", "Базовый набор устройств и оборудования" и других. Они вступили в силу с 1 февраля 2025 года. Как заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, это первый шаг к формированию безопасной и комфортной среды в российских домах, что повысит качество жизни граждан.

Предполагается использовать высокотехнологичное отечественное оборудование и программное обеспечение.

Следовать ГОСТам должны застройщики, работающие по государственному и муниципальному заказу. Один из ГОСТов представляет классификацию умных домов по уровню оснащения, что позволит покупателям новостроек точнее понимать, за что именно они платят и что должны получить при сдаче дома, сообщают "Известия".

Теги: умный дом, ГОСТ


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