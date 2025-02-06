06 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России предложили вывески и надписи сделать на русском языке

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовили письма, которые содержат предложения к проекту поправок в закон "О государственном языке Российской Федерации".

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, его цель — "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в продукции средств массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности)". Если инициатива будет одобрена, то вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, будут на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов и пр.

Письма АКОРТ и АКИТ адресованы председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.

Как заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, важно сохранить для бизнеса возможность использования названия, логотипа и коммерческих обозначении, как на русском, так и на других языках, так как это обеспечивает узнаваемость предприятий и брендов в глазах потребителей и контрагентов и оправдывает инвестиции российских правообладателей в развитие коммерческих обозначений.

Караваев указал, что мера станет обременением для бизнеса, поскольку повлечет необходимость замены коммерческих названий, например, вывесок и табличек, что потребует от участников рынка существенных расходов.

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, авторы законопроекта преувеличивают значение уличных вывесок в качестве инструмента для усиления значения русского языка в текущей ситуации. По его словам, предпринимателям можно дать сигнал на будущее. Русский язык должен превалировать над иностранными, но не надо преувеличивать значение уличных вывесок с использованием латиницы, отметил депутат, сообщает Forbes.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект закона о защите русского языка, который ограничит использование иностранных слов в вывесках и надписях.

Теги: русский язык, торговля


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