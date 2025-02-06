Путин поддержал запуск программы льготной ипотеки в Курской области

Российский лидер Владимир Путиным поддержал предложение и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна о запуске в регионе программы льготного ипотечного кредитования по аналогии с действующей на Дальнем Востоке России.

"Хорошее предложение, поддерживаем", — заявил глава государства на встрече с Хинштейном в Кремле. Хинштейн заявил, что данное предложение позволит развивать строительство в районах Курской области.

На встрече он также попросил президента "рассмотреть возможность о принятии какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в курском приграничье", сообщает Forbes.

Также Путин призвал увеличить выплаты потерявшим имущество жителям приграничья.