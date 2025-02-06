В Германии задумались о вариантах использования "Северного потока — 2"

Власти ФРГ задумались о вариантах использовании газопровода "Северный поток — 2".

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных и промышленных кругах, обсуждается возможность использовать участок газопровода для импорта водорода из Финляндии в Германию. Речь идет о Балтийском морском водородном трубопроводе, над которым работает группа компаний из Швеции, Финляндии и Дании. В консорциуме считают строительство нового трубопровода затратным и называют осмысленным использование инфраструктуры российского газопровода.

К нему может быть подведена отдельная ветка из Финляндии, а далее газ шел бы по оставшемуся участку трубопровода в Германию. Также газопровод может быть использован по прямому назначению.

Власти Германии отрицают наличие планов относительно "Северного потока — 2". Тем не менее, отмечает издание, Берлин не желает оставлять будущее трубопровода "на волю случая".

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.