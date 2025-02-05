"Домодедово" сообщает, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме

"Обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, производственная деятельность осуществляется в полном объеме, прием и выпуск воздушных судов обеспечивается в соответствии с расписанием.

Кроме того, в сообщении утверждается, что юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников.

Также отмечается, что структуры аэропорта в рамках исполнения определения суда осуществляют взаимодействие с представителями Росавиации.