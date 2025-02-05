05 Февраля 2025
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/governorspressoffice

Астраханские бойцы СВО могут подать заявку на участие в программе "Победоносец"

С 6 февраля 2025 года действующие участники и ветераны СВО смогут зарегистрироваться на участие в программе «Победоносец». О запуске регионального аналога федеральной программы «Время героев» 23 января 2025 года объявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Участниками проекта могут стать граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт управленческой деятельности не менее одного года. Для этого претендентам нужно создать личный кабинет на платформе pobedonosec.astrobl.ru, заполнить анкету, соответствующую выбранной деятельности, пройти тестирование и написать эссе.

«Герои специальной военной операции – это наша гордость и пример для всех. Они уже продемонстрировали, на что способны ради Родины, показали умение оперативно принимать решения в сложных ситуациях и слаженно работать в команде. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, сегодня очень высок спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность. И наша задача сделать так, чтобы эти люди помогали родному региону и смогли применить свои лидерские качества на руководящих позициях», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/governorspressoffice

Проект будет реализован в несколько этапов. Конкурсный отбор заявок проведут сертифицированные эксперты, далее последует очное собеседование. При успешном прохождении всех этапов отбора финалистов обучат современным технологиям управления и основам экономики и финансов. Кроме того, для них организуют стажировки в исполнительных органах региона под руководством опытных наставников.

Те, кто уже вернулся с фронта, приступят к обучению в июле 2025 года. Те же, кто сейчас находится на передовой, пройдут обучение по возвращению домой. Главным результатом проекта «Победоносец» станет интеграция ветеранов СВО в единую управленческую команду, способную эффективно взаимодействовать на благо региона.

(2025)|Фото: t.me/governorspressoffice

Обеспечивать взаимодействие с потенциальными участниками программы, разъяснять её правила, в том числе в интернете и СМИ, будет рабочая группа, созданная губернатором. 

Теги: победоносец, игорь бабушкин, сво, управленческая деятельность


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