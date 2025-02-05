Прокуратура Прикамья проверила информацию о гибели пенсионерки из-за неубранных дорог

Прокуратура провела проверку информации о ненадлежащей уборке от снега придомовой территории многоквартирного дома в Гремячинске, в связи с чем "скорая" не смогла проехать к пожилой пациентке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, нарушений, связанных с несвоевременной транспортировкой пациентки в медицинское учреждение, проверкой не выявлено. По фактам несоблюдения порядка содержания придомовых территорий, кровель обслуживаемых жилых домов в управляющую компанию внесено представление. Работы по уборке снега проведены незамедлительно.

В отношении директора управляющей организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований). Соответствующее постановление направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям (бездействию) коммунальных служб.