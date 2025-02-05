Мясо хранилось на полу, в тепле: установлен производитель продуктов кунгурской шаурмячной, где отравились люди

Роспотребнадзор установил производителя продуктов кунгурского кафе, где отравились 73 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

Ведомство направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя из Перми для решения вопроса об административном наказании. Предлагается приостановить деятельность по оказанию услуги общественного питания по адресу Пермь, ул. Лодыгина, 5.

Во время проверки выяснилось, что мясо кур и тушки цыпленка предприниматель хранил сваленными в кучу на полу при температуре 15 градусов (в то время как разрешенная температура хранения от 1 до 2 градусов). Помещение не оборудовано моечными ваннами, нет средств дезинфекции и холодильников для хранения охлажденного сырья и полуфабрикатов.

Напомним, в Кунгуре у заболевших после покупки готовых блюд в кафе Shaurma Cosmos выявлен возбудитель сальмонеллеза. В кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".