05 Февраля 2025
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

"Дом-книжку" в Москве могут "реконструировать" в подобие корабля из "Звёздных войн"

Опубликован возможный проект реконструкции "дома-книжки" на Новом Арбате в Москве – здания, в котором в советское время располагался секретариат Совета по экономической взаимопомощи (СЭВ). Эскиз опубликовал telegram-канал "Недвижимость инсайты".

По его версии, на месте "книжки" может появиться гигант высотой 355 м, напоминающий корабль из "Звёздных войн". В нём может уместиться 220 тыс. кв. м жилья, 357 тыс. кв. м офисов и ТЦ на 103 тыс. кв. м. Речь идёт о 76 этажах общей площадью 696 тыс. кв. м.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в интервью РИА Новости сообщил, что здание СЭВа – обычное офисное здание, которое в современных реалиях не является комфортным.

"Мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени", - сказал политик.

Ранее бурную дискуссию вызвал план реконструкции Большого цирка на проспекте Вернадского в Москве. Как выяснилось, в скором времени от символа советского архитектурного модернизма практически ничего не останется. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале "обрадовал": "Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса; между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м. Вместимость зрительного зала увеличится с 3 до 5 тысяч мест".

Стиль нового цирка подчеркнуто "восточный". Одни видят "восточную сказку" в золотой сосиске и шатре, другие хватаются за сердце, настолько проект вульгарен и не вписывается в облик города.

Проект Цирка на проспекте Вернадского в Москве(2025)|Фото: Москомархитектура

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского(2025)|Фото: Алексей Кузьмин

Теги: "Дом-книжка", СЭВ, Совет эколномической взаимопомощи, реконструкция


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