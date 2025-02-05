В Екатеринбурге судили бывшего следователя, раскрывшего детали уголовного дела за ремонт авто

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю полиции по обвинению в получении взятки.

Юлия Макерова занимала должность следователя отделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях неочевидности, отдела по расследованию преступлений, на территории, обслуживаемой отделом № 5 следственного управления УМВД России по Екатеринбургу. Установлено, что с 2020 года она занималась расследованием уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией, вымогательстве в отношении 20 лиц.

4 декабря того же года Макерова попала в ДТП и сильно повредила свой автомобиль марки "Kia Rio". После этого она решила обратиться к потерпевшему по указанному уголовному делу с предложением: она передает ему данные предварительного расследования, а он чинит ее автомобиль. Сделка состоялась, а стоимость ремонтных работ превысила 244 тыс. рублей. Тогда следователь, как и обещала, передала протоколы допросов участников уголовного судопроизводства и результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Юлию Макерову признали виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в крупном размере". Суд назначил ей наказание в виде 7 лет 4 месяцев исправительной колонии общего режима, со штрафом в 4-кратном размере взятки на сумму свыше 897 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.

Кроме того, осужденная на основании ст. 48 УК РФ лишена судом специального звания – капитан юстиции. Также суд взыскал с осужденной в пользу государства свыше 224 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу.