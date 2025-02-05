Идею запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года поддержали в Госдуме

Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов поддержал идею главы следственного комитета Александра Бастрыкина запретить продавать алкоголь россиянам до 21 года.

Как пишет ТАСС, депутат сказал, что поддерживает "любые антиалкогольные и антитабачные инициативы". По его мнению, такие законы увеличат продолжительность жизни россиян.

"Чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни", — сказал Леонов.

Также идею Бастрыкина поддержал председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас. Но, по его словам, нужно сначала "навести порядок с бесконтрольной торговлей алкоголем в интернете". Иначе вводить такой закон бессмысленно.

Ранее все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов. Об этом говорил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу", - сказал он на пленарном заседании.

Законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также производство этих жидкостей и устройств для их потребления, стал инициативой всей Госдумы, заявил ранее Володин.