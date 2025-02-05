Песков: Контакты РФ и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались

Контакты России и США по линии отдельных ведомств в последнее время есть, в последнее время они интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но каких-то других деталей я вам сказать не могу", - цитирует его ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему президент США Дональд Трамп активно высказывается по контактам с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва заявляет об отсутствии сигналов со стороны Вашингтона на этот счет.

Ранее Песков, комментируя заявления Трампа, сообщил, что Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования украинского конфликта. 3 февраля президент США заявил журналистам, "по России и Украине" достигнут "значительный прогресс".