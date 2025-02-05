05 Февраля 2025
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Армия и ВПК Тульская область
Фото: Накануне.RU

Молодые туляки осваивают практические навыки в учебно-тренировочных занятиях проекта «Служим России»

Сегодня, 5 февраля, председатель комитета по государственному строительству и безопасности Тульской областной Думы Сергей Галкин принял участие в торжественной церемонии открытия II этапа учебно-тренировочных занятий проекта «Служим России», который направлен на патриотическое воспитание молодежи и их подготовку к прохождению военной службы.

Также в мероприятии, прошедшем на площадке Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области «Тулапатриотцентр», приняли участие представители Росгвардии, МЧС, военкоматов, министерства безопасности Тульской области, передает корреспондент Накануне.RU.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Участники тренировок студенты тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова и тульского социально-технологического колледжа, а также ученики средне образовательной школы 42 города Тулы.

Торжественная часть учений началась с построения, поднятия государственного флага России и исполнения гимна страны. Сергей Галкин, приветствуя участников мероприятия, отметил, что казаки испокон веков были надёжной защитой и опорой России, гарантом её безопасности. Обращаясь к ребятам, региональный парламентарий подчеркнул, что от них зависит будущее нашей Родины.

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Рад вас приветствовать от имени депутатов Тульской областной Думы на очередных сборах казачьей молодежи. Казаки на протяжении многих веков стояли на страже нашей Родины, были надёжной защитой и опорой её и на рубежах, и, конечно, внутри страны. Стоит напомнить слова нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Как он говорил - тяжело в учении - легко в бою, и побеждают не числом, а умением. Эти высказывания актуальны и в нынешнее время. Важно всегда быть подготовленным. Я уверен, что вы настоящие патриоты, такие же как наши парни, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции. Они не побоялись никаких трудностей, заключили контракты и отправились на передовую. Это яркий пример мужества!", - напутствовал молодых людей Сергей Галкин.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Следует отметить, что проект «Служим России» реализуется Западным окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» при поддержке Правительства Тульской области. Тульские казаки принимают активное участие в патриотическом воспитании молодёжи, формируя у ребят позитивное отношение к военной службе, любовь к Родине, уважение к героической истории нашей страны.

Среди экспертов, работающих с подрастающим поколением, ветераны боевых действий. Участники проекта приобретают практические знания, умения и навыки в обращении с оружием, оказании первой медицинской помощи, ориентировании на местности, работе с радиостанциями.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Для участников второго этапа, а их было 70 человек, организовали целый комплекс учебно-тренировочных занятий по четырём станциям: скалолазание, работа с квадрокоптером, лазертаг.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Мальчишки и девчонки лазали по стенам с альпинистским снаряжением, провели мини-бои и научились пользоваться имитаторами оружия на основе излучателей. А в завершении учений подкрепились горячей кашей из полевой кухни.

Теги: военно-полевые учения, тульская областная дума, сергей галкин, служим россии


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