Молодые туляки осваивают практические навыки в учебно-тренировочных занятиях проекта «Служим России»

Сегодня, 5 февраля, председатель комитета по государственному строительству и безопасности Тульской областной Думы Сергей Галкин принял участие в торжественной церемонии открытия II этапа учебно-тренировочных занятий проекта «Служим России», который направлен на патриотическое воспитание молодежи и их подготовку к прохождению военной службы.

Также в мероприятии, прошедшем на площадке Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области «Тулапатриотцентр», приняли участие представители Росгвардии, МЧС, военкоматов, министерства безопасности Тульской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники тренировок студенты тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова и тульского социально-технологического колледжа, а также ученики средне образовательной школы 42 города Тулы.

Торжественная часть учений началась с построения, поднятия государственного флага России и исполнения гимна страны. Сергей Галкин, приветствуя участников мероприятия, отметил, что казаки испокон веков были надёжной защитой и опорой России, гарантом её безопасности. Обращаясь к ребятам, региональный парламентарий подчеркнул, что от них зависит будущее нашей Родины.

"Рад вас приветствовать от имени депутатов Тульской областной Думы на очередных сборах казачьей молодежи. Казаки на протяжении многих веков стояли на страже нашей Родины, были надёжной защитой и опорой её и на рубежах, и, конечно, внутри страны. Стоит напомнить слова нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Как он говорил - тяжело в учении - легко в бою, и побеждают не числом, а умением. Эти высказывания актуальны и в нынешнее время. Важно всегда быть подготовленным. Я уверен, что вы настоящие патриоты, такие же как наши парни, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции. Они не побоялись никаких трудностей, заключили контракты и отправились на передовую. Это яркий пример мужества!", - напутствовал молодых людей Сергей Галкин.

Следует отметить, что проект «Служим России» реализуется Западным окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» при поддержке Правительства Тульской области. Тульские казаки принимают активное участие в патриотическом воспитании молодёжи, формируя у ребят позитивное отношение к военной службе, любовь к Родине, уважение к героической истории нашей страны.

Среди экспертов, работающих с подрастающим поколением, ветераны боевых действий. Участники проекта приобретают практические знания, умения и навыки в обращении с оружием, оказании первой медицинской помощи, ориентировании на местности, работе с радиостанциями.

Для участников второго этапа, а их было 70 человек, организовали целый комплекс учебно-тренировочных занятий по четырём станциям: скалолазание, работа с квадрокоптером, лазертаг.

Мальчишки и девчонки лазали по стенам с альпинистским снаряжением, провели мини-бои и научились пользоваться имитаторами оружия на основе излучателей. А в завершении учений подкрепились горячей кашей из полевой кухни.