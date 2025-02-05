В Екатеринбурге заменили старые схемы метро с перспективными линиями

В Екатеринбургском метрополитене заменили старые схемы станций, где были обозначены перспективные вторая и третья ветки. Вместо них сейчас обновленная цветная схема с одной действующей линией.

"Дизайн схемы изменили на привычный существующий, который можно встретить в навигации по метро", - говорится в социальных сетях метрополитена.

Помимо исключения еще несуществующих веток, в новой схеме обновили обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов, а также добавили остановку автобусов до аэропорта "Кольцово", МТС Live Холл и Екатеринбург ЭКСПО.

Отметим, что новых станций, о строительстве которых ранее велись разговоры в администрации Екатеринбурга, в схеме нет. Речь идет о строительстве линий, соединяющих район ВИЗ с районом ЖБИ, а также районы Пионерский и Втузгородок с районом Академическим. Появление станций анонсировано в Генплане до 2045 года.