В Челябинске суд утвердил обращение "Макфы" в доход России

Осталось в силе решение суда о об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение принято в Челябинске.

"Кассация приняла решение оставить в силе акты судов первой и апелляционной инстанции", - сказал "Интерфаксу" представляющий интересы различных ответчиков адвокат Вячеслав Плахотнюк, уточнив, что после получения текста кассационного определения защита обжалует судебные акты в Верховном суде.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).