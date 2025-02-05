05 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Водоканал" начнет реконструкцию очистных сооружений на Химмаше в этом году

Генеральный директор МУП "Водоканал" Антон Гусев в рамках выездного заседания депутатов гордумы на Южной аэрационной станции (ЮАС) анонсировал проведение в этом году масштабной модернизации очистных сооружений, часть которых функционирует еще с 1970-80-ых годов. Конкурс на проведение работ по модернизации
стоимостью в 2,4 млрд рублей запланирован на март-апрель, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник департамента по производству МУП "Водоканал" Максим Дмитриев рассказал, что по результатам последнего технического обследования производительность станции составила 336 кубометров стоков в сутки. Сооружения для очистки стоков работают в штатном режиме с соблюдением установленных технологических нормативов. Тем не менее, станция все же требует серьезной реконструкции. Изначально очистные сооружения проектировались на прием 550 тысяч кубометров сутки, но по причине износа выведена из работы группа аэротентов, что снизило способность биологической очистки.

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Если запустить полностью все системы и биологической, и механической очистки, и восстановить работу сооружения, то в принципе можно добиться [пропускной способности] 550 тыс. кубометров", — объяснил Максим Дмитриев.

Однако с учетом фактически поступающих стоков, имеющегося оборудования для их приема сейчас хватает, добавил он. Вместе с тем, многое из того, что касается реконструкции очистных сооружений и повышении их эффективности, уже сделано.

"Силами ЮАC проведена работа по текущему ремонту первичных отстойников №1, выполнена замена илоскребов, ремонт металлоконструкций, замена резиновых уплотнений. Проведены работы по ремонту и частичной модернизации вторичных отстойников, что позволило улучшить качество очистки стоков перед выходом со станции", — рассказал депутатам Максим Дмитриев.

Напомним, что проблема с запахами на Южной аэрационной станции, куда поступает около 80% всех стоков из канализации Екатеринбурга, решается уже не первый год и ранее планы по реконструкции постоянно переносились.

(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: очистные сооружения, Водоканал, станция, модернизация, реконструкция


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