Глава МИД Англии прибыл на Украину

На Украину, в Киев, прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. В его планах – объявить о выделении стране финансовой поддержки в 55 млн фунтов стерлингов ($68,7 млн).

Великобритания выделит 3 млн фунтов стерлингов на поставки украинского зерна и других продовольственных товаров в Сирию. Кроме того, 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн – на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн – на поддержку семейных и общественных услуг, пишет Reuters.

Ранее в Великобритании высокопоставленные военные выступили против идеи президента США Дональда Трампа о скорейшем урегулировании конфликта вокруг Украины. Прекращение военных действий позволит Москве вступить в сговор с "новой осью агрессоров" (Китай, Иран, КНДР), а также перестроить свои вооруженные силы. По мнению британских офицеров, страны сплотились в некоторый союз.