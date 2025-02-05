ФК "Урал" во второй раз за сезон сменил главного тренера

Екатеринбургский ФК "Урал" назначил нового главного тренера. Это будет уже третий наставник команды за нынешний сезон.

Как сообщается на официальном сайте уральского клуба, теперь главным тренером является Сергей Томаров. Олег Шатов, который до зимней паузы в чемпионате Первой лиги исполнял обязанности наставника уральцев, остался в штабе. Но теперь он является не главным, а обычным тренером. Ранее сообщалось, что у Шатова нет необходимой лицензии Pro.

Что касается Сергея Томарова, он входил в тренерский штаб Евгения Аверьянова, который был уволен из "Урала" в ноябре прошлого года. При этом о назначении Томарова главным клуб до сих пор официально не объявил, сменив лишь его профиль на сайте.

Напомним, в январе нынешнего года к "Уралу" присоединился бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко.