Жители Китая, Казахстана и Саудовской Аравии любят Россию

Иностранцы приезжали в Россию в 2024 году чаще на 8,2%, чем в прошлом году. В основном страну хотели посмотреть жители Казахстана, Саудовской Аравии и Китая.

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Это следует из статистики пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ), которую проанализировал РБК.

За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу более 16 миллионов раз.

Страной-лидером по числу визитов для отдыха, как и в прошлом году, стал Китай. Граждане этой страны посетили Россию почти 850 тысяч раз. Это в четыре раза больше, чем в предыдущем году.

Также лидерами по въезду стали граждане Казахстана. Оттуда зафиксировано более полутора миллионов поездок.

Всего ФСБ зафиксировала более 450 тысяч тысяч въездов иностранцев.

Как ранее объяснял вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, у граждан Евросоюза остаются гуманитарные и деловые связи в России. Кроме этого, у многих здесь есть родственники, поэтому основная цель визитов — деловые путешествия и частные поездки.

Ранее мы сообщали, что более 3 млн туристов отдохнули в России на новогодние праздники. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"В Краснодарском крае отдохнуло 18 млн туристов в 2024 году, в Анапе — 5 млн. Ну вот, наверное, эти цифры говорят о многом", —сказала Осипова.

Она добавила, что около 600 тысяч россиян провели новогодние каникулы за границей.

Она также сообщила, что в России становится популярным агротуризм. Он может стать самым популярным направлением. Исполнительный директор АТА связала это с доступностью направления и тем, что оно "находится недалеко от дома".