Облако с запахом газа накрыло Астрахань из-за перезапуска установок на ГПЗ

Причиной запаха газа в Астраханской области стал перезапуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, подвергшемся атаке беспилотников 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода", - заявил Бабушкин в телеграм-канале.

Он сослался на данные метеослужбы, где говорится, что это облако смещается в степь, а также заверил, что скоро состояние воздуха нормализуется. "Природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве", - отметил губернатор.

В понедельник, 3 февраля, 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожили над регионами РФ, семь из них - над Астраханской областью, сообщало Минобороны. Baza сообщила, что украинские беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани. После этого на территории объекта начался пожар.