05 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Суд Нижнего Тагила вынес приговор главарю банды по делу об убийствах в 90-ых

В Нижнем Тагиле прошел еще один процесс по делу об убийствах бандой из пяти человек в 90-е годы. В этот раз приговор вынесли местному жителю 1964 г.р. п обвинению пп. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей".

Установлено, что обвиняемый в период с 1993 года по 2001 год организовал вооруженную банду, занимавшуюся нападением на граждан и организации, а также убийствами, куда привлек еще четырех знакомых. В октябре 1995 года по его указанию один из уже осужденных и его соучастник из чувства мести убили местного жителя, который, как они думали, был причастен к убийству одного из знакомых лидера банды. Они подошли к машине, припаркованной у подъезда по улице Садовая, и 17 раз выстрелили в потерпевшего из пистолетов с самодельно изготовленными нарезными стволами под калибр 9 мм. Тот от полученных ран скончался.

Приговор одному из участников банды по уголовному делу об убийствах, совершенных в 90-е годы в Нижнем Тагиле(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В октябре следующего года обвиняемый из корыстных побуждений приказал двоим участникам банды убить еще одного мужчину, который, как они полагали, был причастен к убийству уже другого знакомого лидера банды. Утром 11 октября они прибыли на место, где видели, что цель вместе со своим телохранителем едут по тротуару по проспекту Ленина. Один из участников банды, понимая, что находится в общественном месте, достал автомат Калашникова калибра 5,45 мм с глушителем, выстрелил - семь раз в мужчину и два раза в его телохранителя. Оба погибли на месте.

После чего участники банды на автомобиле под управлением осужденного скрылись с места преступления. Впоследствии, в конце декабря 1996 года, исполнители получили от организатора банды за указанное убийство вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов США.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Необходимо отметить, что один из участников банды уже был осужден в августе 2024 года.

Теги: Нижний Тагил, суд, убийство, приговор, банда


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