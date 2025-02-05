05 Февраля 2025
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Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Это невозможно: Российский хоккеист Овечкин забил гол за долю секунды до окончания матча

Алекcандр Овечкин забросил очередную шайбу в пустые ворота в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз". Это произошло за 0,1 секунды до финальной сирены, пишет РБК.

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Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Как пишет издание Спорт24, команда из столицы США смогла одержать очень непростую победу.

"Что можно успеть сделать за одну десятую секунды? Разве что моргнуть. Любое другое действие займет больше времени, но и этого удивительного мгновения оказалось достаточно для Александра Овечкина, чтобы забить очередной гол", - пишет издание.

Ранее мы писали, что Овечкин попал на обложку Marvel. Хоккейная команда "Вашингтон Кэпиталз" совместно с этой компанией запустила в продажу комикс с изображением спортсмена в качестве супергероя. На обложке изображена команда супергероев "Мстители", а на переднем плане — Овечкин. Комикс называется "Мстители и Кэпиталз". Его выпустили перед совместной акцией на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ютой".

Второго февраля "Вашингтон" уступил "Виннипегу" со счетом 4:5. Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Хоккеист желает догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов. Он забросил 894 шайб в регулярных чемпионатах. Овечкину не хватало до его рекорда 18 шайб. Теперь нужно 17.

Ранее депутат Госдумы - олимпийская чемпионка Светлана Журова - заявила, что Александр Овечкин должен иметь желание стать президентом страны, однако ему нужно перед этим поработать в других органах государственной власти.

Теги: овечкин, хоккей, гол, рекорд


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