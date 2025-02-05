"Хотим дышать чистым воздухом, как губернатор". Жители Сысерти продолжают выступать против мусорного полигона

Жители Сысерти снова требуют, чтобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел с ними на диалог и обсудил перенос строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" от деревни Андреевка. К резиденции главы региона приехала жительница села Никольское с плакатом: "Губернатор, хватит издеваться над жителями Сысерти!"

"Сколько можно издеваться над народом Сысертского района? Мы не хотим жить на свалке, которую нам готовит губернатор. Мы хотим дышать чистым воздухом и чтобы наши дети также дышали чистым воздухом. Вместо того, чтобы развивать земли сельхозназначения, он заваливает земли свалками. Нужно ликвидировать свалки по указу нашего президента. Мы хотим дышать чистым воздухом, как и он сам, и требуем это от нашего губернатора. Пусть он наконец-то обратит внимание на наших людей, и пусть к нам выйдет и начнет с нами разговаривать", - сказала свердловчанка.

Отметим, что пикеты у резиденции губернатора возобновились после новогодних праздников и проходят уже вторую неделю. Сегодня впервые к пикетирующей подошел сотрудник полиции - вызвал его кто-то или он просто проходил мимо - неизвестно. Правоохранитель проверил документы, после чего ушел.

Напомним, ранее юрист и общественник Иван Волков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, а также концессионера будущего мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" - ООО "Эклогические системы", на предмет возможного совершения ими фиктивных сделок, сделок с заинтересованностью, в том числе, в части заключения концессионного соглашения.