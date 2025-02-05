Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева на данный момент не вернула ни одну из медалей, которых была лишена из-за допингового дела.

"На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам", - сообщил источник ТАСС.

В декабре прошлого года Валиева подала новую апелляцию в суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Она может быть связана с решением Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

В итоге медали отдали другим странам: золото - сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.