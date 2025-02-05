Coca-Cola могут перестать продавать в России

Усилить контроль над ввозимыми в Россию иностранными газировками компании The Coca-Cola Company попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Об этом сообщает ТАСС.



Меры также коснутся Sprite, Fanta и Fuze Tea.

Ранее дочерняя компания американского пищевого гиганта Coca-Cola Europacific Partners Belgium сообщила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии. Это связано с повышенным содержания хлоратов.



"Учитывая потенциальную угрозу распространения небезопасных продуктов питания в Российской Федерации, прошу вас предпринять дополнительные меры контроля за вышеуказанными напитками, импортируемыми в РФ", - написал депутат.



Также Гусев обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву, председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорю Караваеву и президенту Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову.