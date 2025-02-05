ЦБ: Появилась новая схема мошенничества с виртуальными картами жертв

В Центробанке заявили, что мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв. По сценарию новой схемы, люди сами создают эти образы у себя на смартфонах.

Мошенники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги кто-то пытается похитить. Чтобы обезопасить свои средства, звонящие убеждают срочно установить на телефоне приложение якобы Центрального банка. Варианты названий этого приложения могут быть разными. Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом "авторизации в приложении регулятора".

На самом деле приложение, которое просят установить мошенники, создает виртуальный образ банковской карты жертвы. Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон. Чтобы не стать жертвой мошенников, не надо скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не пользоваться установленными на смартфонах программами, в том числе банковскими, по чьему-либо требованию. Нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать, сообщает Центробанк.