На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле откроют исправцентр для осужденных

На территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле собираются открыть исправительный центр с лимитом наполнения 400 мест. Об этом рассказал начальник ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров.

По его словам, открытие запланировано уже на I квартал 2025 года.

Он также подвел итоги деятельности ГУФСИН в 2024 году. Было открыты 10 участков, функционирующих как исправительные центры с лимитом наполнения 1 тыс. 160 мест, где основная часть осужденных привлекается к труду на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, в прошлом году в рамках реализации ФЗ "О пробации" было заключено 441 соглашение о взаимодействии с субъектами пробации, коммерческими и некоммерческими организациями, религиозными, общественными объединениями. Всего 757 осужденным была оказана помощь.