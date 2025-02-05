Объекты ТМК приняли в прошлом году рекордное количество промышленных туристов

Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщила о рекордных посещениях туристами площадок компании.

Так, в 2024 году производственные и музейные площадки ТМК посетили свыше 50 тыс. человек, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 20%. Это является лучшим результатом за всю историю развития направления в компании, сообщает пресс-служба ТМК.

Что касается туристической инфраструктуры на действующем производстве, то она создана на четырех предприятиях ТМК: Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы. Также имеются два полноценных современных музейных объекта: "Северская домна" на СТЗ и музейно-выставочный центр ПНТЗ. Туристы посещают эти места в рамках культурных и деловых мероприятий.

Рекордсмен по количеству посетителей за прошлый год — ЧТПЗ (более 9 тыс. гостей). В четыре раза увеличилось количество туристов на ПНТЗ. Среди музеев на первом месте "Северская домна" (более 20 тыс. посетителей второй год кряду).

По словам руководителя направления промышленного туризма ТМК Анны Трепаловой, компания системно развивает промышленный туризм и рассматривает его как элемент стратегических коммуникаций.