Алаудинов: При ударе ВСУ по Судже погибли четыре человека

Четыре человека погибли, около 90 человек получили контузии в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Всего в школе-интернате находились около 90 мирных жителей. "И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны", - сказал Алаудинов.

По его словам, ВСУ таким образом попытались отвлечь внимание от своего другого преступления – пыток и убийств жителей в населенном пункте Русское Поречное.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по зданию интерната в городе Судже. В Министерстве обороны РФ назвали это военным преступлением.

По некоторым данным, в школе-интернате находились россияне, захваченные ВСУ на оккупированных территориях.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн. заявлял, что точной информации о пострадавших до сих пор нет.

В январе военнослужащим 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ вменили расправу над мирными жителями села Русское Поречное. Среди солдат, попавших под следствие, – старший солдат Евгений Фабрисенко, а также командир 11 роты 4 батальона с позывным "Кум" и военные с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник".