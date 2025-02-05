05 Февраля 2025
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Образование Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Первый в Левобережном детский сад на 280 мест открыт

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в церемонии открытия детского сада на 280 мест в микрорайоне Левобережный Лайф.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Новое современное детское дошкольное учреждение стало первым детсадом, который появился в микрорайоне Левобережный Лайф в деревне Кисловка Томского района. Создание детсада стало реализацией поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, которое он дал по итогам рабочей поездки в Томск.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«На строительство детского сада направили более 400 миллионов рублей, в том числе порядка 300 миллионов — из федерального бюджета, — сказал губернатор Владимир Мазур. – Видим, каким красивым получился новый садик. Сделали всё для его оснащения, чтобы пребывание детей было интересным и полезным, чтобы ребята могли развиваться, заниматься творчеством и познавать мир, находить первых друзей и готовиться к школе».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Губернатор также поблагодарил строителей за добротную работу и провел осмотр трехэтажного здания детского сада, пообщался с его воспитанниками.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Новое детское дошкольное учреждение кроме помещений для групп дошколят имеет собственный пищеблок, спортивный и актовый залы, кабинеты для дополнительных занятий, в том числе, по робототехнике и созданию мультфильмов. В детсадике есть 3D-песочница.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В ходе торжественной церемонии открытия детского сада юные томичи порадовали всех участников творческими номерами.

Теги: владимир мазур, детский сад, мишустин, поручение, воспитанники, церемония открытия


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