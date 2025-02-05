USAID отправит персонал по всему миру в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о том, что его персонал по всему миру уйдёт в административный отпуск. Это состоится уже в субботу, 8 февраля.

Об этом говорится в сообщении Агентства, пишет РИА Новости.

Ранее сайт USAID перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки. Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.