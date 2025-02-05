Зеленский снова потребовал у Запада ядерное оружие

Зеленский требует у Запада ядерное оружие в обмен на невступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Верните нам ядерное оружие; дайте нам ракетные комплексы; помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашей страны, где мы хотим стабильности", - сказал он.

Также он хочет, чтобы в случае отказа от НАТО Россия отказалась от своих исторических регионов, вернувшихся домой. Его логика такая: Россия начала СВО, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО. Если же Киев отказывается от НАТО, то это основание теряется.

Недавно Зеленский снова говорил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

Ранее The New York Times писала, что некоторые чиновники на Западе предлагают дать украинскому режиму ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. В Белом доме опровергли такое намерение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах и ответит всеми имеющимися в распоряжении средствами поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий".

Политолог Сергей Марков пишет, что своим заявлением Зеленский серьезно ухудшает свой имидж в мире, показывает себя как неадекватного политика и угрозу всеобщему миру. Вероятно, Зеленский очень сильно нервничает и поэтому допускает такие грубые ошибки.