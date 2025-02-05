Nissan может не объединиться с Honda

Производители машин из Японии Nissan и Honda, объявившие было о слиянии, могут не объединиться из-за позиции "Nissan".

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Компании должны были стать дочерними структурами одного холдинга, но недавно Honda представила новое предложение. Согласно ему, Nissan стала бы "дочкой" Honda. Первую компанию это не устраивает, потому появилась угроза, что Nissan не пойдет на слияние.

Окончательное решение не принято, совет директоров компании соберется по этому поводу позднее, в среду, пишет РБК.