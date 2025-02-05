Новые ограничения для мигрантов вступили сегодня в силу в России

Новые ограничения для мигрантов вступили в силу в России пятого февраля. Как пишет РБК, иностранцы, которые нарушили закон, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Им нельзя будет купить квартиру и машину, получить права, взять кредит и вступать в брак. Также они не смогут оформить банковский счет и свободно передвигаться по стране.

Попавшие в список мигранты, которые не находятся в спецучреждениях для мигрантов, СИЗО или колониях, теперь обязаны присылать в МВД фотографии с геолокацией, чтобы органы знали о местонахождении человека. Остальным нужно сообщать в полицию информацию о месте пребывания, датах планируемого выезда из России или обстоятельствах, которые мешают этому.

Если человек нарушит эти нормы, ему грозит выдворение из страны. Ранее подобные меры мог применить суд.

Для пограничников расширили перечень оснований для отказа во въезде: мигранта будут проверять на то, что он не угрожает безопасности страны.

С сегодняшнего дня штраф за оказание нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством, повысился. Размер для граждан составит 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 35–50 тыс. руб., для юридических - 400–500 тыс. руб.

Родители-иностранцы, чьих несовершеннолетних детей признали нежелательно пребывающими в России, получат аналогичный статус. Они будут обязаны вернуться на Родину. Статус нежелательного пребывания в РФ присваивают МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг. Причинами для этого могут быть нарушения при въезде, отсутствие или утрата документов, уклонение от выезда, угроза обороноспособности, безопасности, основам конституционного строя и здоровью населению.

Миграционное законодательства ужесточили после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

30 октября МВД озвучило противоречивые данные о незаконной миграции в России. В частности, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о том, что количество незаконных мигрантов в стране с начала года выросло на 40%. Но и в полтора раза выросло число депортированных из РФ мигрантов. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также около 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Кроме того, как заявил министр, с начала 2024 года выявлено в 5,5 раз больше фактов незаконной миграции, организованных преступными группами, чем в 2023 году.