Новые ограничения для мигрантов вступили сегодня в силу в России

05 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Новые ограничения для мигрантов вступили сегодня в силу в России

Новые ограничения для мигрантов вступили в силу в России пятого февраля. Как пишет РБК, иностранцы, которые нарушили закон, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Им нельзя будет купить квартиру и машину, получить права, взять кредит и вступать в брак. Также они не смогут оформить банковский счет и свободно передвигаться по стране.
Читайте также:

Попавшие в список мигранты, которые не находятся в спецучреждениях для мигрантов, СИЗО или колониях, теперь обязаны присылать в МВД фотографии с геолокацией, чтобы органы знали о местонахождении человека. Остальным нужно сообщать в полицию информацию о месте пребывания, датах планируемого выезда из России или обстоятельствах, которые мешают этому.

Если человек нарушит эти нормы, ему грозит выдворение из страны. Ранее подобные меры мог применить суд.

Для пограничников расширили перечень оснований для отказа во въезде: мигранта будут проверять на то, что он не угрожает безопасности страны.

С сегодняшнего дня штраф за оказание нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством, повысился. Размер для граждан составит 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 35–50 тыс. руб., для юридических - 400–500 тыс. руб.

Родители-иностранцы, чьих несовершеннолетних детей признали нежелательно пребывающими в России, получат аналогичный статус. Они будут обязаны вернуться на Родину. Статус нежелательного пребывания в РФ присваивают МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг. Причинами для этого могут быть нарушения при въезде, отсутствие или утрата документов, уклонение от выезда, угроза обороноспособности, безопасности, основам конституционного строя и здоровью населению.

Миграционное законодательства ужесточили после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

30 октября МВД озвучило противоречивые данные о незаконной миграции в России. В частности, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о том, что количество незаконных мигрантов в стране с начала года выросло на 40%. Но и в полтора раза выросло число депортированных из РФ мигрантов. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также около 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Кроме того, как заявил министр, с начала 2024 года выявлено в 5,5 раз больше фактов незаконной миграции, организованных преступными группами, чем в 2023 году.

Теги: мигрант, закон, крокус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети