Обломки БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов на Кубани

В Краснодарском крае пожар произошел в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание произошло в станице Новоминской Каневского района. Пожару присвоен второй ранг сложности, он локализован. Предварительно, пострадавших нет.

Несколько дней назад из-за падения обломков БПЛА пожары дважды произошли на НПЗ в Волгоградской области.