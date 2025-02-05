Тарифы на домашний интернет увеличились на 5-15%

В России стоимость домашнего интернета, а также платного ТВ в конце 2024 года — начале 2025 года выросла у многих отечественных провайдеров.

Она в среднем увеличилась на 5-15%. Цены на интернет увеличиваются из-за роста инфляции. Другая причина - покупка оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам по завышенным ценам, изменение цепочек поставок из-за ограничительных мер и снижение курса рубля.

Все это приводит к повышению стоимости не только телеком-сервисов, но и других товаров и услуг.

В ФАС заявили, что на постоянной основе осуществляют мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов на рынках услуг связи, в том числе на услуги доступа к интернету. При наличии оснований ведомство принимает меры антимонопольного реагирования.

В Минцифры указали, что не фиксируют существенного изменения цен на услуги домашнего интернета и платного ТВ и не получали жалоб по этому поводу, сообщают "Известия".

Напомним, граждане России стали оживленно экономить на услугах связи. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете и ТВ. Россияне массово подключают конвергентные пакеты, включающие, к примеру, звонки по сотовым телефонам и домашний интернет.