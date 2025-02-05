Попавшим под режим высылки иностранцам теперь запрещено открывать счета в России

Российским банкам с 5 февраля запрещено открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки.

Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть страну, либо получить правовые основания для проживания. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.

Однако включенные в реестр контролируемых лиц смогут осуществлять денежные переводы для уплаты установленных законом обязательных платежей, также на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет переводить не более 30 тыс. руб. в месяц. Такой же суммой ограничена выдача им наличных денег.

Кроме того, с 5 февраля в России сотрудники ЗАГСов вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр МВД РФ контролируемых лиц.