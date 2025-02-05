С 5 февраля работники ЗАГСов вправе отказать в регистрации брака иностранцу

С 5 февраля в России сотрудники ЗАГСов вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр МВД РФ контролируемых лиц.

Согласно приказу министерства юстиции России, работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан. Проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения его регистрации.

С 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть страну, либо получить правовые основания для проживания.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.