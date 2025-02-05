В московском ЗАО объявлен план "Перехват"

В московском ЗАО и ближайших районах введен план "Перехват".

Сотрудники полиции разыскивают чёрный "Мерседес" без номеров. В автомобиле могут скрываться злоумышленники, устроившие драку со стрельбой рядом с Филёвским парком. Правоохранители уже задержала двоих фигурантов потасовки, которых допрашивают.

Известно, что участник конфликта были знакомы. В разгар потасовки один из мужчин выстрелил из травматического пистолета. После этого одного из дебоширов посадили в "Мерседес" и увезли в неизвестном направлении. Ситуация находится на контроле у столичной прокуратуры. Заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.