Лишь два из девяти танкеров с Сахалина доставили свои грузы

Только два из девяти танкеров с нефтью, которые отправились с Сахалина через Тихий океан, доставили свои грузы после введения американским Минфином антироссийских санкций 10 января.

Четыре судна простаивают возле порта Находка, одно с 17 января курсирует между Японией и Южной Кореей, еще одно прибыло к пункту назначения в Китае. Последнее судно еще не достигло места.

Как сообщает Bloomberg, флот специализированных танкеров, которые обычно используются для перевозки нефти, состоит из 10 судов, и поставки вскоре прервутся, если суда не смогут доставить свои грузы.

Поставки нефти сорта ESPO продолжаются за счет того, что несанкционированные суда привлекаются на замену тем, которые попали под ограничения США, отмечает агентство.

Тем временем, ограничительные меры против 79 российских танкеров, которые перевозят нефть и метан, ранее ввел Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций.