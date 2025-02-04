04 Февраля 2025
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Экономика Томская область
Фото: Накануне.RU

Прокурор Томской области поручил организовать еженедельные контрольные срезы реализации нацпроектов в регионе

«В сферах здравоохранения, бизнеса, жилья, дорог и городской среды не были выполнены треть запланированных мероприятий в 2024 году», — заявил накануне на коллегии прокурор Томской области Сергей Ломакин. Он также подчеркнул, что жители региона недовольны качеством исполнения многих проектов и поступают массовые жалобы от граждан. По его словам, в 2024 году в прокуратуру области от жителей региона поступили почти 37 тысяч жалоб.

Напомним, 31 января под председательством прокурора Томской области Сергея Ломакина состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы надзорного ведомства за 2024 год. В мероприятии кроме работников прокуроры приняли участие Губернатор области Владимир Мазур, Председатель Законодательной Думы региона Оксана Козловская, Главный федеральный инспектор по Томской области Юрий Семенов, руководители судебной системы и правоохранительного блока области, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Также прокурор региона заявил: "Чтобы не упустить процессы контрактования до точки невозврата, поручаю организовать еженедельные контрольные срезы их реализации (нацпроектов - прим. редакции), в том числе используя ресурсы федерального казначейства, с которым мы в декабре 2024 года заключили соглашение.

Всего Томская область с 2019 по 2024 годы приняла участие в реализации 12 нацпроектов. В 2024-м на их исполнение регион получил 15 млрд рублей, из них более 10 млрд – из федерального бюджета.

В 2025 году регион планирует получить деньги на реализацию 10 нацпроектов в размере около 14,7 млрд рублей, из которых 10,2 млрд – средства федерального бюджета.

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Теги: сергей ломакин, владимир мазур, нацпроекты, бюджет


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