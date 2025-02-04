Суд Томска отправил заместителя губернатора в колонию на 3,5 года - злоупотребление полномочиями

Ленинский районный суд города Томска накануне вынес вердикт - 3,5 года колонии для бывшего заместителя губернатора региона. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в ущербе госбюджету свыше 13 млн руб. при реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщает телеграмм-канал региональной прокуратуры..

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности

Как поясняют "Ведомости", речь идет о замгубернатора Евгение Паршуто. Также были осуждены глава администрации Томского района Александр Терещенко, его заместитель Денис Празукин, а также замначальника управления территориального развития Анастасия Елизарова.

Фабула, исходя из материалов суда, такова - Паршуто в 2020 г. узнал о срыве сроков строительства Корниловской школы, которая возводилась в рамках нацпроекта. Однако, принял решение завысить показатели расходов бюджета региона и организовал преступную схему для реализации задуманного.

К "проекту" он привлек Терещенко, который через посредника – Празукина – привлек Елизарову. В итоге преступная группа совместно подписала счета на оплату работ по строительству объекта, а подрядчик незаконно получил на свой счет более 13 млн руб. из бюджета Томской области. Строительством школы на 200 мест занималась компания ООО «СпецМонтажСтрой», а стоимость контракта оценивалась в более чем 325 млн руб.

По итогам рассмотрения дела в суде также осуждены Терещенко на 4,5 года, Празукин и Елизарова – по 2,5 года колонии. Всем фигурантам дела также запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение 2,5 лет.

Издание напоминает, что в сентябре 2024 г. Советский районный суд города Томска вынес приговор еще одному заместителю губернатора Томской области по инвестициям Юрию Гурдину, который был приговорен к 5 годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате более 79 млн руб.

Такие кадровые "пересадки" в в регионе были дополнены решением губернатора Томской области Владимира Мазура, который в ноябре 2024 года отправил в отставку своего заместителя Николая Руппеля, курировавшего строительную сферу. .