Долги бывшего топ-менеджера завода Дзержинского не заинтересовали покупателей

Торги по продаже дебиторской задолженности "Машиностроительного завода им. Дзержинского" признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщает "Ъ-Прикамье".

На торги было выставлено пять лотов: право требования долга с бывшего директора Егора Заворохина в размере 2,9 млн руб., право требования к "Инвест-Строй" в размере 9,1 млн руб., к "М-Медиа" на 16,3 млн руб., "Регион" — 75,5 млн руб. и "Синтез ПКФ" — 14,1 млн руб.

Сейчас Егор Заворохин отбывает наказание в колонии за хищение средств предприятия. В августе прошлого года он был признан банкротом, проводится процедура реализации его имущества.

"Машиностроительный завод им. Дзержинского" признали несостоятельным еще в 2005 году. В 2023 году имущественный комплекс должника выкупило "Курганприбор" за 725 млн руб.