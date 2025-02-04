Идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы прокомментировал Песков

В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Как пишет Lenta.ru, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.

Напомним, что Дональд Трамп хочет обменять редкоземельные металлы Украины на американское оружие. Он хочет, чтобы Киев «компенсировал» Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

"Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", — заявил Трамп.

Ранее вновь избранный президент США сказал, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина.

"Я требую гарантий по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — заявил глава государства и добавил, что это включает коммерческий элемент в "продолжающийся геополитический конфликт".

По словам президента США, Вашингтон достиг успехов по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg.