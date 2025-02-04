В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения мазутом

Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что обследования на разных участках прибрежной акватории проводят регулярно, когда позволяют погодные условия. Дно осматривают водолазы, также используют подводные дроны.

Ранее сообщалось, что Крым почти не пострадал от разлива мазута в Керченском проливе. Пятен нефтепродуктов на пляжах и на поверхности моря у берега почти нет. Крупные загрязнения были оперативно убраны усилиями МЧС и добровольцев. На данный момент есть все основания полагать, что крушение танкеров и разлив мазута никак не помешают проведению курортного сезона в 2025 году.