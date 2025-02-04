В Прикамье будут судить подростка за изнасилование и убийство школьницы

В Прикамье будут судить 17-летнего подростка за изнасилование и убийство 14-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По информации следствия, 15 июля прошлого года пьяный подросток изнасиловал свою знакомую и утопил ее в водоеме, чтобы скрыть преступление. Тело погибшей в карьере было обнаружено 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий.

Подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки и задержан. Ему предъявлены обвинения по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Обвиняемый заключен под стражу.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.